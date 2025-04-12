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Цена Helping Hearts International (HHI)

USD

График цены Helping Hearts International (HHI) в реальном времени

$0.059898
$0.059898$0.059898
+4.00%(1D)

Цена Helping Hearts International (HHI) сегодня

Текущая цена Helping Hearts International (HHI) сегодня составляет 0.059898 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 597.32K USD. Цена HHI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Helping Hearts International:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Helping Hearts International в течение дня составляет +4.06%
- Оборотное предложение составляет 9.97M USD

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Ценовые показатели Helping Hearts International (HHI) - USD

За сегодня изменение цены Helping Hearts International на USD составило $ +0.00233647.
За последние 30 дней изменение цены Helping Hearts International на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Helping Hearts International на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Helping Hearts International на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00233647+4.06%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Helping Hearts International (HHI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Helping Hearts International: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.057287
$ 0.057287$ 0.057287

$ 0.060385
$ 0.060385$ 0.060385

$ 0.074744
$ 0.074744$ 0.074744

-0.01%

+4.06%

+6.67%

Рыночная информация Helping Hearts International (HHI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 597.32K
$ 597.32K$ 597.32K

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9.97M
9.97M 9.97M

Что такое Helping Hearts International (HHI)

With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give.

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Источник Helping Hearts International (HHI)

Официальный веб-сайт

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HHI на местную валюту

1 HHI к VND
1,535.844618
1 HHI к AUD
A$0.09523782
1 HHI к GBP
0.04552248
1 HHI к EUR
0.05271024
1 HHI к USD
$0.059898
1 HHI к MYR
RM0.26474916
1 HHI к TRY
2.27971788
1 HHI к JPY
¥8.59715994
1 HHI к RUB
4.98471156
1 HHI к INR
5.15601984
1 HHI к IDR
Rp998.29960068
1 HHI к KRW
85.0821141
1 HHI к PHP
3.42496764
1 HHI к EGP
￡E.3.0727674
1 HHI к BRL
R$0.35100228
1 HHI к CAD
C$0.08265924
1 HHI к BDT
7.27940394
1 HHI к NGN
95.68346112
1 HHI к UAH
2.4797772
1 HHI к VES
Bs4.252758
1 HHI к PKR
Rs16.79659716
1 HHI к KZT
30.95468742
1 HHI к THB
฿2.00478606
1 HHI к TWD
NT$1.93889826
1 HHI к AED
د.إ0.21982566
1 HHI к CHF
Fr0.04851738
1 HHI к HKD
HK$0.4642095
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.د.م0.5570514
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$1.21772634