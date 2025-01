Что такое HeFi (HEFI)

HeFi Project is a digital platform aimed at enhancing elderly life by merging health and finance. It leverages blockchain and AI for secure health data management and community engagement. HeFi Token, integral to this ecosystem, rewards users for participation, usable for various services within the platform.

