Логотип Hedge USD

Цена Hedge USD (USH)

USD

График цены Hedge USD (USH) в реальном времени

$0.984043
$0.984043$0.984043
0.00%(1D)

Цена Hedge USD (USH) сегодня

Текущая цена Hedge USD (USH) сегодня составляет 0.984043 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена USH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hedge USD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 78.71 USD
- Изменение цены Hedge USD в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене USH к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах USH.

Ценовые показатели Hedge USD (USH) - USD

За сегодня изменение цены Hedge USD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hedge USD на USD составило $ -0.0082109531.
За последние 60 дней изменение цены Hedge USD на USD составило $ +0.0190057080.
За последние 90 дней изменение цены Hedge USD на USD составило $ +0.0179106888714121.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0.0082109531-0.83%
60 дней$ +0.0190057080+1.93%
90 дней$ +0.0179106888714121+1.85%

Анализ цен Hedge USD (USH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Hedge USD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 9.2
$ 9.2$ 9.2

--

--

-0.85%

Рыночная информация Hedge USD (USH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 78.71
$ 78.71$ 78.71

0.00
0.00 0.00

Что такое Hedge USD (USH)

HDG is one of the tokens issued by the Hedge Protocol which enables interest-free lending on the Solana Blockchain. Users are able to deposit collateral and take out USH stablecoin loans. The Hedge Protocol offers vaults with a minimum collateral ratio as low as 110% (90.0% LTV). USH is a stablecoin pegged to the US dollar that is always redeemable for its underlying value - i.e. users are able to use it to purchase collateral back at any time. However a fee is added on top to ensure redemptions don't happen too often.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Hedge USD (USH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hedge USD (USH)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

USH на местную валюту

1 USH к AUD
A$1.56462837
1 USH к GBP
0.79707483
1 USH к EUR
0.94468128
1 USH к USD
$0.984043
1 USH к MYR
RM4.36915092
1 USH к TRY
35.08113295
1 USH к JPY
¥153.87480391
1 USH к RUB
97.66626775
1 USH к INR
85.09019821
1 USH к IDR
Rp15,871.65906829
1 USH к PHP
57.68460066
1 USH к EGP
￡E.49.50720333
1 USH к BRL
R$5.84521542
1 USH к CAD
C$1.40718149
1 USH к BDT
120.01388428
1 USH к NGN
1,532.77489809
1 USH к UAH
41.329806
1 USH к VES
Bs54.122365
1 USH к PKR
Rs274.33150754
1 USH к KZT
512.7848073
1 USH к THB
฿33.34921727
1 USH к TWD
NT$32.23724868
1 USH к CHF
Fr0.8856387
1 USH к HKD
HK$7.65585454
1 USH к MAD
.د.م9.82074914