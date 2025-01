Что такое HEDGE on Sol (HEDGE)

HEDGE is the first web3 decentralized hedge fund on the Solana blockchain. A 5% transfer fee contributes to the Assets Under Management (AUM) account, providing liquidity on DeFi AMMs like Radyum and Orca. Generated fees from managing these LP positions are distributed to eligible HEDGE holders. Following a community-driven model, the team currently oversees LP management, with plans for DAO governance in the future, aiming for complete decentralization.

Источник HEDGE on Sol (HEDGE) Whitepaper Официальный веб-сайт