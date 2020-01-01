Токеномика Heart Sparkle Mermaid (HSM) Откройте для себя ключевую информацию о Heart Sparkle Mermaid (HSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Heart Sparkle Mermaid (HSM) Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch. Официальный сайт: https://hsm.lol/ Купить HSM сейчас!

Токеномика и анализ цен Heart Sparkle Mermaid (HSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Heart Sparkle Mermaid (HSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,75K $ 46,75K $ 46,75K Общее предложение: $ 999,39M $ 999,39M $ 999,39M Оборотное предложение: $ 999,39M $ 999,39M $ 999,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,75K $ 46,75K $ 46,75K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Heart Sparkle Mermaid (HSM)

Токеномика Heart Sparkle Mermaid (HSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Heart Sparkle Mermaid (HSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HSM, изучите текущую цену HSM!

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