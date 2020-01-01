Токеномика HealthBuddyAI (HBUD) Откройте для себя ключевую информацию о HealthBuddyAI (HBUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HealthBuddyAI (HBUD) Buddy is an AI-powered health companion that allows users to scan meals, analyze ingredients, and receive real-time nutritional feedback to stay aligned with their wellness goals. It fuels a next-generation digital health ecosystem that combines advanced nutrition tracking, personalized AI coaching, gamified habit-building tools, and blockchain-based reward incentives to promote long-term healthy living. Официальный сайт: https://healthbuddy.tech Whitepaper: https://health-buddy-1.gitbook.io/health-buddy Купить HBUD сейчас!

Токеномика и анализ цен HealthBuddyAI (HBUD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HealthBuddyAI (HBUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,31M $ 4,31M $ 4,31M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,31M $ 4,31M $ 4,31M Исторический максимум: $ 0,063081 $ 0,063081 $ 0,063081 Исторический минимум: $ 0,03211644 $ 0,03211644 $ 0,03211644 Текущая цена: $ 0,04319061 $ 0,04319061 $ 0,04319061 Узнайте больше о цене HealthBuddyAI (HBUD)

Токеномика HealthBuddyAI (HBUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HealthBuddyAI (HBUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HBUD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HBUD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HBUD, изучите текущую цену HBUD!

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