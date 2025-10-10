Токеномика Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) Откройте для себя ключевую информацию о Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,53K $ 3,53K $ 3,53K Общее предложение: $ 0,83 $ 0,83 $ 0,83 Оборотное предложение: $ 0,83 $ 0,83 $ 0,83 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,53K $ 3,53K $ 3,53K Исторический максимум: $ 4 935,39 $ 4 935,39 $ 4 935,39 Исторический минимум: $ 2 728,41 $ 2 728,41 $ 2 728,41 Текущая цена: $ 4 278,15 $ 4 278,15 $ 4 278,15 Узнайте больше о цене Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) Купить HSETH сейчас!

Информация о Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) hsETH is a wrapped, yield-accruing version of ETHx, Stader Labs’ liquid-staking token, issued natively on the Haven1 Layer-1 network. When a user deposits ETH into the on-chain StaderHavenStakingManager contract, that ETH is delegated to Stader’s distributed validator set; the manager receives ETHx on Ethereum main-net and immediately mints an equal amount of hsETH on Haven1. Each hsETH remains fully collateralised 1 : 1 by ETHx held in the manager contract and can be burned to redeem the underlying ETHx (and therefore the staked ETH principal plus staking rewards) at any time. The token brings ETH staking yield to Haven1 while enabling zero gas DeFi, swaps and collateralisation. hsETH is a wrapped, yield-accruing version of ETHx, Stader Labs’ liquid-staking token, issued natively on the Haven1 Layer-1 network. When a user deposits ETH into the on-chain StaderHavenStakingManager contract, that ETH is delegated to Stader’s distributed validator set; the manager receives ETHx on Ethereum main-net and immediately mints an equal amount of hsETH on Haven1. Each hsETH remains fully collateralised 1 : 1 by ETHx held in the manager contract and can be burned to redeem the underlying ETHx (and therefore the staked ETH principal plus staking rewards) at any time. The token brings ETH staking yield to Haven1 while enabling zero gas DeFi, swaps and collateralisation. Официальный сайт: https://www.haven1.org

Токеномика Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HSETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HSETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HSETH, изучите текущую цену HSETH!

Прогноз цены HSETH Хотите узнать, куда может двигаться HSETH? Наша страница прогноза цены HSETH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HSETH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!