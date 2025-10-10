Токеномика Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,55K $ 18,55K $ 18,55K Общее предложение: $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 Оборотное предложение: $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,55K $ 18,55K $ 18,55K Исторический максимум: $ 128 529 $ 128 529 $ 128 529 Исторический минимум: $ 81 202 $ 81 202 $ 81 202 Текущая цена: $ 120 995 $ 120 995 $ 120 995 Узнайте больше о цене Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Купить HCBBTC сейчас!

Информация о Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment. hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment. Официальный сайт: https://www.haven1.org

Токеномика Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HCBBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HCBBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HCBBTC, изучите текущую цену HCBBTC!

Прогноз цены HCBBTC Хотите узнать, куда может двигаться HCBBTC? Наша страница прогноза цены HCBBTC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HCBBTC прямо сейчас!

