Текущая цена Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC сегодня составляет 109 202 USD. Следите за обновлениями цены HCBBTC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HCBBTC прямо сейчас на MEXC.

Цена Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Не в листинге

Текущая цена 1 HCBBTC в USD:

$109 202
$109 202
+1,10%1D
График цены Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:59:42 (UTC+8)

Информация о ценах Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 107 907
$ 107 907
Мин 24Ч
$ 109 202
$ 109 202
Макс 24Ч

$ 107 907
$ 107 907

$ 109 202
$ 109 202

$ 128 529
$ 128 529

$ 81 202
$ 81 202

+1,13%

+1,15%

-0,84%

-0,84%

Текущая цена Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) составляет $109 202. За последние 24 часа HCBBTC торговался в диапазоне от $ 107 907 до $ 109 202, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HCBBTC за все время составляет $ 128 529, а минимальная – $ 81 202.

Что касается краткосрочной динамики, HCBBTC изменился на +1,13% за последний час, на +1,15% за 24 часа и на -0,84% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

$ 16,72K
$ 16,72K

--
--

$ 16,72K
$ 16,72K

0,15
0,15

0,15313892
0,15313892

Текущая рыночная капитализация Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC составляет $ 16,72K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HCBBTC составляет 0,15, а общее предложение – 0.15313892. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,72K.

История цен Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) в USD

За сегодня изменение цены Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC на USD составило $ +1 239,4.
За последние 30 дней изменение цены Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC на USD составило $ -2 864,2483378000.
За последние 60 дней изменение цены Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC на USD составило $ -5 778,6968350000.
За последние 90 дней изменение цены Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC на USD составило $ -7 064,40971145176.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1 239,4+1,15%
30 дней$ -2 864,2483378000-2,62%
60 дней$ -5 778,6968350000-5,29%
90 дней$ -7 064,40971145176-6,07%

Что такое Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (USD)

Сколько будет стоить Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC.

Проверьте прогноз цены Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC!

HCBBTC на местную валюту

Токеномика Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Понимание токеномики Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HCBBTC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Сколько стоит Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) на сегодня?
Актуальная цена HCBBTC в USD – 109 202 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HCBBTC в USD?
Текущая цена HCBBTC в USD составляет $ 109 202. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC?
Рыночная капитализация HCBBTC составляет $ 16,72K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HCBBTC?
Циркулирующее предложение HCBBTC составляет 0,15 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HCBBTC?
HCBBTC достиг максимальной цены (ATH) в 128 529 USD.
Какова была минимальная цена HCBBTC за все время (ATL)?
HCBBTC достиг минимальной цены (ATL) в 81 202 USD.
Каков объем торгов HCBBTC?
Объем торгов за последние 24 часа для HCBBTC составляет -- USD.
Вырастет ли HCBBTC в цене в этом году?
HCBBTC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HCBBTC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:59:42 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.