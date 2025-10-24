Что такое Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin's store-of-value liquidity to Haven1's fast, zero-cost smart-contract environment.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Сколько стоит Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) на сегодня? Актуальная цена HCBBTC в USD – 109 202 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HCBBTC в USD? $ 109 202 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HCBBTC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC? Рыночная капитализация HCBBTC составляет $ 16,72K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HCBBTC? Циркулирующее предложение HCBBTC составляет 0,15 USD . Какова была максимальная цена (ATH) HCBBTC? HCBBTC достиг максимальной цены (ATH) в 128 529 USD . Какова была минимальная цена HCBBTC за все время (ATL)? HCBBTC достиг минимальной цены (ATL) в 81 202 USD . Каков объем торгов HCBBTC? Объем торгов за последние 24 часа для HCBBTC составляет -- USD . Вырастет ли HCBBTC в цене в этом году? HCBBTC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HCBBTC для более подробного анализа.

