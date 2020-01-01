Токеномика Hava Coin (HAVA) Откройте для себя ключевую информацию о Hava Coin (HAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hava Coin (HAVA) Hava Coin is the lifeblood of the Cosmos, Osmosis, Juno, Dymension, Celestia & Injective networks, rewarding builders and welcoming supporters. Официальный сайт: https://havacoin.xyz/ Whitepaper: https://havacoin.xyz/havapaper.pdf Купить HAVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Hava Coin (HAVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hava Coin (HAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80,71K $ 80,71K $ 80,71K Общее предложение: $ 50,00T $ 50,00T $ 50,00T Оборотное предложение: $ 45,54T $ 45,54T $ 45,54T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 88,62K $ 88,62K $ 88,62K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hava Coin (HAVA)

Токеномика Hava Coin (HAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hava Coin (HAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAVA, изучите текущую цену HAVA!

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