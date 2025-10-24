Текущая цена HATO WORLD сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HATIES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HATIES прямо сейчас на MEXC.Текущая цена HATO WORLD сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HATIES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HATIES прямо сейчас на MEXC.

Цена HATO WORLD (HATIES)

Текущая цена 1 HATIES в USD:

0,00%1D
График цены HATO WORLD (HATIES) в реальном времени
Информация о ценах HATO WORLD (HATIES) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0,84%

-0,84%

Текущая цена HATO WORLD (HATIES) составляет --. За последние 24 часа HATIES торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HATIES за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, HATIES изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -0,84% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация HATO WORLD (HATIES)

$ 6,11K
$ 6,11K$ 6,11K

--
----

$ 6,11K
$ 6,11K$ 6,11K

998,77M
998,77M 998,77M

998 771 559,729339
998 771 559,729339 998 771 559,729339

Текущая рыночная капитализация HATO WORLD составляет $ 6,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HATIES составляет 998,77M, а общее предложение – 998771559.729339. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,11K.

История цен HATO WORLD (HATIES) в USD

За сегодня изменение цены HATO WORLD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены HATO WORLD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены HATO WORLD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены HATO WORLD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-3,85%
60 дней$ 0-10,20%
90 дней$ 0--

Что такое HATO WORLD (HATIES)

Choose your HATIE

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник HATO WORLD (HATIES)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены HATO WORLD (USD)

Сколько будет стоить HATO WORLD (HATIES) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HATO WORLD (HATIES) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HATO WORLD.

Проверьте прогноз цены HATO WORLD!

HATIES на местную валюту

Токеномика HATO WORLD (HATIES)

Понимание токеномики HATO WORLD (HATIES) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HATIES прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HATO WORLD (HATIES)

Сколько стоит HATO WORLD (HATIES) на сегодня?
Актуальная цена HATIES в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HATIES в USD?
Текущая цена HATIES в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация HATO WORLD?
Рыночная капитализация HATIES составляет $ 6,11K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HATIES?
Циркулирующее предложение HATIES составляет 998,77M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HATIES?
HATIES достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена HATIES за все время (ATL)?
HATIES достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов HATIES?
Объем торгов за последние 24 часа для HATIES составляет -- USD.
Вырастет ли HATIES в цене в этом году?
HATIES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HATIES для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии HATO WORLD (HATIES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.