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Цена Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

USD

График цены Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) в реальном времени

$117.01
$117.01$117.01
-1.80%(1D)

Цена Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) сегодня

Текущая цена Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) сегодня составляет 117.01 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена QNT[HTS] к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hashport Bridged QNT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 45.58K USD
- Изменение цены Hashport Bridged QNT в течение дня составляет -1.83%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) - USD

За сегодня изменение цены Hashport Bridged QNT на USD составило $ -2.1910234036385.
За последние 30 дней изменение цены Hashport Bridged QNT на USD составило $ -32.9114261020.
За последние 60 дней изменение цены Hashport Bridged QNT на USD составило $ +97.6157212110.
За последние 90 дней изменение цены Hashport Bridged QNT на USD составило $ +50.81537264243021.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -2.1910234036385-1.83%
30 дней$ -32.9114261020-28.12%
60 дней$ +97.6157212110+83.43%
90 дней$ +50.81537264243021+76.77%

Анализ цен Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

Ознакомьтесь с последним анализом цен Hashport Bridged QNT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 115.87
$ 115.87$ 115.87

$ 120.88
$ 120.88$ 120.88

$ 237.24
$ 237.24$ 237.24

-1.43%

-1.83%

+10.49%

Рыночная информация Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 45.58K
$ 45.58K$ 45.58K

0.00
0.00 0.00

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Источник Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

Официальный веб-сайт

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1 QNT[HTS] к USD
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