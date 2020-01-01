Токеномика HashBit (HBIT) Откройте для себя ключевую информацию о HashBit (HBIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HashBit (HBIT) HBIT is a 100% proof-of-authority cryptocurrency, constructed in open-source EVM Compatible Chain. A total quantity of 50 billion available tokens were distributed in the genesis block. Blocks are generated every 5 seconds, on average, by Validators. Since the full coin supply already exists, Transactions are deemed safe after 10 block confirmations, and HBIT current architecture and block size cap allows for the processing of up to 100000 TPS. HashBit Blockchain (HBIT) is a EVM Compatible Blockchain, extremely light, fast and simple for any type of integration, be it applications, games, online stores but above all we are working to make it perfect for everyday use, allowing everyone to day to be able to use it quickly and easily, when buying in a store or a simple transfer of coins between two users via their smartphone. For more details visit - https://hashbit.org Официальный сайт: https://hashbit.org/ Whitepaper: https://www.google.com/url?q=https://hashbit.org/HBIT_white_paper.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiz8c_lnvn6AhVwhf0HHW3QD6cQFnoECAEQAg&usg=AOvVaw2hkmlCaEPBmC7SWODrMwJs Купить HBIT сейчас!

Токеномика и анализ цен HashBit (HBIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HashBit (HBIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 89,99B $ 89,99B $ 89,99B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,52K $ 4,52K $ 4,52K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене HashBit (HBIT)

Токеномика HashBit (HBIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HashBit (HBIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HBIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HBIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HBIT, изучите текущую цену HBIT!

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