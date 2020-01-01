Токеномика Hasbulla Game (HASBULL)

Токеномика Hasbulla Game (HASBULL)

Откройте для себя ключевую информацию о Hasbulla Game (HASBULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hasbulla Game (HASBULL)

HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens.

The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience.

Официальный сайт:
https://hasbulagame.com/

Токеномика и анализ цен Hasbulla Game (HASBULL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hasbulla Game (HASBULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,01
$ 0,01$ 0,01
Общее предложение:
$ 1000,00
$ 1000,00$ 1000,00
Оборотное предложение:
$ 1000,00
$ 1000,00$ 1000,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 0,01
$ 0,01$ 0,01
Исторический максимум:
$ 0,00777822
$ 0,00777822$ 0,00777822
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Hasbulla Game (HASBULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hasbulla Game (HASBULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HASBULL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HASBULL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HASBULL, изучите текущую цену HASBULL!

Прогноз цены HASBULL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.