Токеномика Hasbulla Game (HASBULL) Откройте для себя ключевую информацию о Hasbulla Game (HASBULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hasbulla Game (HASBULL) HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience. Официальный сайт: https://hasbulagame.com/ Купить HASBULL сейчас!

Токеномика и анализ цен Hasbulla Game (HASBULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hasbulla Game (HASBULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 Общее предложение: $ 1000,00 $ 1000,00 $ 1000,00 Оборотное предложение: $ 1000,00 $ 1000,00 $ 1000,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 Исторический максимум: $ 0,00777822 $ 0,00777822 $ 0,00777822 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hasbulla Game (HASBULL)

Токеномика Hasbulla Game (HASBULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hasbulla Game (HASBULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HASBULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HASBULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HASBULL, изучите текущую цену HASBULL!

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