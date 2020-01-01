Токеномика HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Откройте для себя ключевую информацию о HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) What is the project about? Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu. What makes your project unique? Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain. History of your project. What’s next for your project? CEX listings What can your token be used for? Pure memecoin Официальный сайт: https://hpths777inu.com/ Купить ETHEREUM сейчас!

Токеномика и анализ цен HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 135,52K $ 135,52K $ 135,52K Общее предложение: $ 989,48M $ 989,48M $ 989,48M Оборотное предложение: $ 989,48M $ 989,48M $ 989,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 135,52K $ 135,52K $ 135,52K Исторический максимум: $ 0,01150753 $ 0,01150753 $ 0,01150753 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013656 $ 0,00013656 $ 0,00013656 Узнайте больше о цене HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

Токеномика HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETHEREUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETHEREUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHEREUM, изучите текущую цену ETHEREUM!

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