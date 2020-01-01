Токеномика Happy Puppy Club (HPC) Откройте для себя ключевую информацию о Happy Puppy Club (HPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Happy Puppy Club (HPC) Happy Puppy Club is an ERC20 token on Base. HPC embodies the spirit of "we in the club". With a focus on growing the global onchain economy, HPC fosters innovation, creativity, and freedom. Официальный сайт: https://www.happypuppyclub.xyz Купить HPC сейчас!

Токеномика и анализ цен Happy Puppy Club (HPC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Happy Puppy Club (HPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 222,53K $ 222,53K $ 222,53K Исторический максимум: $ 0,01017283 $ 0,01017283 $ 0,01017283 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022253 $ 0,00022253 $ 0,00022253 Узнайте больше о цене Happy Puppy Club (HPC)

Токеномика Happy Puppy Club (HPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Happy Puppy Club (HPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HPC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HPC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HPC, изучите текущую цену HPC!

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