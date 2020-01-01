Токеномика Happy Puppy Club (HPC)

Токеномика Happy Puppy Club (HPC)

Откройте для себя ключевую информацию о Happy Puppy Club (HPC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Happy Puppy Club (HPC)

Happy Puppy Club is an ERC20 token on Base. HPC embodies the spirit of "we in the club". With a focus on growing the global onchain economy, HPC fosters innovation, creativity, and freedom.

Официальный сайт:
https://www.happypuppyclub.xyz

Токеномика и анализ цен Happy Puppy Club (HPC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Happy Puppy Club (HPC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 222,53K
$ 222,53K$ 222,53K
Исторический максимум:
$ 0,01017283
$ 0,01017283$ 0,01017283
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00022253
$ 0,00022253$ 0,00022253

Токеномика Happy Puppy Club (HPC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Happy Puppy Club (HPC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HPC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HPC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HPC, изучите текущую цену HPC!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.