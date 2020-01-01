Токеномика HANePlatform (HANEP)

Токеномика HANePlatform (HANEP)

Откройте для себя ключевую информацию о HANePlatform (HANEP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HANePlatform (HANEP)

HANeP boosts real-life use cases and rewards in HanChain, powering decentralized copyright finance.

Официальный сайт:
https://hanep.io
Whitepaper:
https://github.com/hanchain-paykhan/HANePlatform/blob/main/WhitePaper/WhitePaper_en_HANePlatform.pdf

Токеномика и анализ цен HANePlatform (HANEP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HANePlatform (HANEP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 225,00M
$ 225,00M$ 225,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 351,68M
$ 351,68M$ 351,68M
Исторический максимум:
$ 139,57
$ 139,57$ 139,57
Исторический минимум:
$ 1,42
$ 1,42$ 1,42
Текущая цена:
$ 1,56
$ 1,56$ 1,56

Токеномика HANePlatform (HANEP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HANePlatform (HANEP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HANEP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HANEP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HANEP, изучите текущую цену HANEP!

Прогноз цены HANEP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.