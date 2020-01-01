Токеномика Hana by Virtuals (HANA) Откройте для себя ключевую информацию о Hana by Virtuals (HANA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hana by Virtuals (HANA) Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA. Официальный сайт: https://hanapersona.ai/ Купить HANA сейчас!

Токеномика и анализ цен Hana by Virtuals (HANA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hana by Virtuals (HANA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 781,90K $ 781,90K $ 781,90K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 781,90K $ 781,90K $ 781,90K Исторический максимум: $ 0,00192551 $ 0,00192551 $ 0,00192551 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00078211 $ 0,00078211 $ 0,00078211 Узнайте больше о цене Hana by Virtuals (HANA)

Токеномика Hana by Virtuals (HANA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hana by Virtuals (HANA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HANA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HANA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HANA, изучите текущую цену HANA!

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