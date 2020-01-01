Токеномика Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Токеномика Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Откройте для себя ключевую информацию о Hamster Wheel Breaker (BREAKER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Gateway to a world where animated content and NFTs converge.
Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.
We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,
empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.
Here, innovation and imagination are boundless,
where every piece tells a story, and every token holds a dream.
This is more than a movement—it’s a revolution.
A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.
Together, we build a future where every voice has the power to be heard.

Официальный сайт:
https://hamsterwheelbreaker.com

Токеномика и анализ цен Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hamster Wheel Breaker (BREAKER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 60,59K
$ 60,59K$ 60,59K
Общее предложение:
$ 999,46M
$ 999,46M$ 999,46M
Оборотное предложение:
$ 999,46M
$ 999,46M$ 999,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 60,59K
$ 60,59K$ 60,59K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Hamster Wheel Breaker (BREAKER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hamster Wheel Breaker (BREAKER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BREAKER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BREAKER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BREAKER, изучите текущую цену BREAKER!

Прогноз цены BREAKER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.