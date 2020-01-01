Токеномика Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Откройте для себя ключевую информацию о Hamster Wheel Breaker (BREAKER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Gateway to a world where animated content and NFTs converge.

Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.

We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,

empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.

Here, innovation and imagination are boundless,

where every piece tells a story, and every token holds a dream.

This is more than a movement—it’s a revolution.

A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.

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Токеномика и анализ цен Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hamster Wheel Breaker (BREAKER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,59K $ 60,59K $ 60,59K Общее предложение: $ 999,46M $ 999,46M $ 999,46M Оборотное предложение: $ 999,46M $ 999,46M $ 999,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,59K $ 60,59K $ 60,59K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Токеномика Hamster Wheel Breaker (BREAKER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hamster Wheel Breaker (BREAKER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BREAKER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BREAKER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BREAKER, изучите текущую цену BREAKER!

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