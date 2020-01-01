Токеномика Hammer Of Justice (HAMMER)
Информация о Hammer Of Justice (HAMMER)
Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community.
Токеномика и анализ цен Hammer Of Justice (HAMMER)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hammer Of Justice (HAMMER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Hammer Of Justice (HAMMER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Hammer Of Justice (HAMMER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов HAMMER, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов HAMMER.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAMMER, изучите текущую цену HAMMER!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.