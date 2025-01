Что такое HaloDAO (RNBW)

HaloDAO is driving liquidity to regional, asset backed stablecoins by building a stablecoin optimized AMM and stablecoin focused Lending Market and linkages with existing wallets and exchanges around the world. With a greater supply of region specific stablecoins, users will be able to access the permissionless Decentralised Finance (DeFi) economy, thereby lowering the barrier to individual financial participation in a region of the world with a high potential of growth and impact.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник HaloDAO (RNBW) Официальный веб-сайт