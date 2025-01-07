Цена HALO Network (HO)
Текущая цена HALO Network (HO) сегодня составляет 0.0069648 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена HO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка HALO Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.47K USD
- Изменение цены HALO Network в течение дня составляет -8.44%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены HALO Network на USD составило $ -0.000642572398179389.
За последние 30 дней изменение цены HALO Network на USD составило $ -0.0007473481.
За последние 60 дней изменение цены HALO Network на USD составило $ -0.0017241905.
За последние 90 дней изменение цены HALO Network на USD составило $ -0.002908418121973249.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000642572398179389
|-8.44%
|30 дней
|$ -0.0007473481
|-10.73%
|60 дней
|$ -0.0017241905
|-24.75%
|90 дней
|$ -0.002908418121973249
|-29.45%
Ознакомьтесь с последним анализом цен HALO Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.01%
-8.44%
-14.26%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
HALO NETWORK provides one stop integration of DeFi application level with decentralized, energy efficient and low-cost transaction structure with traditional financial instruments. HALO is dedicated in creating a highly efficient and modular DEFI base layer as below: • On the basis of large-scale DEFI application scenario, the HPOS block generation rate is faster than the Ethernet time, about 5 seconds or less, and it can handle more than 1000 transactions per second with multi-node cluster. • HALO SWAP adopts innovative transaction management with bimodal liquidity: -Optimized AMM liquidity management with constant product market making x*y=k; -Implement HMM trading model to improve price acquisition accuracy and capital efficiency. • Proposed a lower cost and more efficient cross-chain intermediate solution based on the EVM smart contract engine. • Constructed with decentralized oracle machine, providing the most extensive oracle machine data source support, supporting on-chain aggregation and off-chain price aggregation, providing extensive quotation model, including quartile price, average price, and optimal price, TWAP, and credit price.
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