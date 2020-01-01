Токеномика HALO AI (HALO) Откройте для себя ключевую информацию о HALO AI (HALO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HALO AI (HALO) HALO AI is a next-generation voice infrastructure platform built to bring intelligent, lifelike voice interaction to Web3 applications, communities and tools. At its core, HALO AI enables users to create, customize and deploy advanced AI-powered voice agents across decentralized environments like Telegram, Discord and dApps without writing a single line of code. Whether you're a crypto project founder looking to automate AMAs, a Web3 protocol aiming to onboard users with multilingual voice assistants or a creator wanting to narrate content in your own cloned voice HALO AI is your voice automation engine. The platform integrates powerful speech models, natural language understanding, real-time voice synthesis and custom training capabilities into a unified system that serves creators, developers and communities at scale. Официальный сайт: https://haloai.live/ Whitepaper: https://halo-ai.gitbook.io/halo-ai-docs Купить HALO сейчас!

Токеномика и анализ цен HALO AI (HALO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HALO AI (HALO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,02K $ 44,02K $ 44,02K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,02K $ 44,02K $ 44,02K Исторический максимум: $ 0,287576 $ 0,287576 $ 0,287576 Исторический минимум: $ 0,02352342 $ 0,02352342 $ 0,02352342 Текущая цена: $ 0,04400378 $ 0,04400378 $ 0,04400378 Узнайте больше о цене HALO AI (HALO)

Токеномика HALO AI (HALO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HALO AI (HALO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HALO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HALO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HALO, изучите текущую цену HALO!

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