Цена HALO AI (HALO)
Текущая цена HALO AI (HALO) сегодня составляет 0,149583 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 149,55K USD. Цена HALO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка HALO AI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены HALO AI в течение дня составляет +10,30%
- Оборотное предложение составляет 1,00M USD
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За сегодня изменение цены HALO AI на USD составило $ +0,01397213.
За последние 30 дней изменение цены HALO AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены HALO AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены HALO AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,01397213
|+10,30%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен HALO AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,16%
+10,30%
-12,04%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
HALO AI is a next-generation voice infrastructure platform built to bring intelligent, lifelike voice interaction to Web3 applications, communities and tools. At its core, HALO AI enables users to create, customize and deploy advanced AI-powered voice agents across decentralized environments like Telegram, Discord and dApps without writing a single line of code. Whether you're a crypto project founder looking to automate AMAs, a Web3 protocol aiming to onboard users with multilingual voice assistants or a creator wanting to narrate content in your own cloned voice HALO AI is your voice automation engine. The platform integrates powerful speech models, natural language understanding, real-time voice synthesis and custom training capabilities into a unified system that serves creators, developers and communities at scale.
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