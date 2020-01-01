Токеномика Hall of Legends (HOL) Откройте для себя ключевую информацию о Hall of Legends (HOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hall of Legends (HOL) Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities Официальный сайт: https://www.halloflegends.io Купить HOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Hall of Legends (HOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hall of Legends (HOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,80K $ 2,80K $ 2,80K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 254,47M $ 254,47M $ 254,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,99K $ 10,99K $ 10,99K Исторический максимум: $ 0,148657 $ 0,148657 $ 0,148657 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hall of Legends (HOL)

Токеномика Hall of Legends (HOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hall of Legends (HOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOL, изучите текущую цену HOL!

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