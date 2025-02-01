Цена Hall of Legends (HOL)
Текущая цена Hall of Legends (HOL) сегодня составляет 0.122205 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена HOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hall of Legends:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 109.53K USD
- Изменение цены Hall of Legends в течение дня составляет +69.93%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Hall of Legends на USD составило $ +0.05029.
За последние 30 дней изменение цены Hall of Legends на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hall of Legends на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hall of Legends на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.05029
|+69.93%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Hall of Legends: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.61%
+69.93%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities
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|1 HOL к EUR
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|1 HOL к USD
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|1 HOL к MYR
RM0.54381225
|1 HOL к TRY
₺4.3627185
|1 HOL к JPY
¥18.966216
|1 HOL к RUB
₽12.04574685
|1 HOL к INR
₹10.5951735
|1 HOL к IDR
Rp2,003.3603352
|1 HOL к PHP
₱7.1392161
|1 HOL к EGP
￡E.6.1371351
|1 HOL к BRL
R$0.7136772
|1 HOL к CAD
C$0.17719725
|1 HOL к BDT
৳14.89556745
|1 HOL к NGN
₦188.87882595
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₴5.0935044
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Bs7.08789
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Rs34.0780863
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₸63.2850813
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