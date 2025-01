Что такое Half Shiba Inu (SHIB0.5)

HALF SHIBA INU (SHIB0.5) is an ERC-20 meme token that is one of the first tokens to be paired with $SHIB LP. To utilize $SHIB token and prevent bots and snipers. SHIB0.5 is inspired by the meme token $SHIB and the potential launch of Shibarium. Half Shib Inu has successfully launched its NFT collection, called "HALF SHIBOSHIS", which featured 1000 NFTS. The NFTs can be purchased on secondary marketplaces (https://opensea.io/collection/half-shiboshis)

Источник Half Shiba Inu (SHIB0.5) Официальный веб-сайт