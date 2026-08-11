Сегодняшняя цена had to take profits sir

Текущая цена had to take profits sir (HTTPS) сегодня составляет $ 0 с изменением 23,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HTTPS на USD составляет $ 0 за HTTPS.

На данный момент had to take profits sir занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 109 006, при оборотном предложении 999,44M HTTPS. В течение последних 24 часов, HTTPS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00324123, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HTTPS изменился на +0,45% за последний час и на +45,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13,92K.

Рыночная информация had to take profits sir (HTTPS)

Рыночная капитализация $ 109,01K$ 109,01K $ 109,01K Объем (24Ч) $ 13,92K$ 13,92K $ 13,92K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 109,01K$ 109,01K $ 109,01K Оборотное предложение 999,44M 999,44M 999,44M Общее предложение 999 436 497,305359 999 436 497,305359 999 436 497,305359

Текущая рыночная капитализация had to take profits sir составляет $ 109,01K, при 24-часовом объеме торгов $ 13,92K. Циркулируещее обращение HTTPS составляет 999,44M, а общее предложение – 999436497.305359. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 109,01K.