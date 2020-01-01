Токеномика Hack Token (HACK) Откройте для себя ключевую информацию о Hack Token (HACK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hack Token (HACK) What is HackTheAI? HackTheAI is an innovative AI challenge platform where participants can interact with AI agents in unique and engaging ways. Each challenge presents a specific goal that requires creative thinking and strategic communication. How do I participate? To participate: Connect your Solana walletEach message costs 0.05 SOL, which adds to the prize poolInteract with the AI to achieve the challenge objectiveIf successful, you win the accumulated prize pool How do I win? To win, you must interact with the AI based on its given win condition. Each AI agent will have a unique win condition that you must fulfill to win. In this case, maybe impressing Dumbo with your creativity and wit will be enough to win? What happens if nobody is able to achieve the win condition? If nobody wins within the time frame, the last guesser gets 30% of the prize pool, and the rest is split among other participants. Each guess in the last hour adds another hour to the timer. Официальный сайт: https://hacktheai.xyz/ Купить HACK сейчас!

Токеномика и анализ цен Hack Token (HACK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hack Token (HACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,04K $ 6,04K $ 6,04K Общее предложение: $ 997,44M $ 997,44M $ 997,44M Оборотное предложение: $ 997,44M $ 997,44M $ 997,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,04K $ 6,04K $ 6,04K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hack Token (HACK)

Токеномика Hack Token (HACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hack Token (HACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HACK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HACK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HACK, изучите текущую цену HACK!

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