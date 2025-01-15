Цена Hachi Inu (HACHI INU)
Текущая цена Hachi Inu (HACHI INU) сегодня составляет 0.03041456 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена HACHI INU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hachi Inu:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 67.43 USD
- Изменение цены Hachi Inu в течение дня составляет -0.73%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Hachi Inu на USD составило $ -0.00022599382251248.
За последние 30 дней изменение цены Hachi Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hachi Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hachi Inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00022599382251248
|-0.73%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Hachi Inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.10%
-0.73%
-5.72%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Hachi Inu is a fun, community-driven meme token inspired by the loyal spirit of the Hachiko dog. The project aims to bring together cryptocurrency enthusiasts through humor and a shared love for memes. With a strong focus on building a vibrant community, Hachi Inu seeks to create value for its holders by leveraging social media, community engagement, and rewarding loyal supporters. It’s a lighthearted, decentralized project that combines meme culture with the potential for growth in the crypto space.
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|1 HACHI INU к AUD
A$0.0489674416
|1 HACHI INU к GBP
￡0.0246357936
|1 HACHI INU к EUR
€0.0295021232
|1 HACHI INU к USD
$0.03041456
|1 HACHI INU к MYR
RM0.1365613744
|1 HACHI INU к TRY
₺1.0791085888
|1 HACHI INU к JPY
¥4.7683947168
|1 HACHI INU к RUB
₽3.123575312
|1 HACHI INU к INR
₹2.6269055472
|1 HACHI INU к IDR
Rp498.5992644864
|1 HACHI INU к PHP
₱1.7819890704
|1 HACHI INU к EGP
￡E.1.5347186976
|1 HACHI INU к BRL
R$0.185528816
|1 HACHI INU к CAD
C$0.0434928208
|1 HACHI INU к BDT
৳3.6789451776
|1 HACHI INU к NGN
₦47.300723712
|1 HACHI INU к UAH
₴1.2798446848
|1 HACHI INU к VES
Bs1.61197168
|1 HACHI INU к PKR
Rs8.4741047072
|1 HACHI INU к KZT
₸16.0582793888
|1 HACHI INU к THB
฿1.0547769408
|1 HACHI INU к TWD
NT$1.0033763344
|1 HACHI INU к CHF
Fr0.0276772496
|1 HACHI INU к HKD
HK$0.2366252768
|1 HACHI INU к MAD
.د.م0.3044497456