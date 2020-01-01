Токеномика Guild of Heroes (GOH) Откройте для себя ключевую информацию о Guild of Heroes (GOH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Guild of Heroes (GOH) Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience. Официальный сайт: https://guildofheroes.com/ Whitepaper: https://guildofheroes.com/whitepaper Купить GOH сейчас!

Токеномика и анализ цен Guild of Heroes (GOH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guild of Heroes (GOH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,87K $ 3,87K $ 3,87K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 649,98M $ 649,98M $ 649,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,96K $ 5,96K $ 5,96K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Guild of Heroes (GOH)

Токеномика Guild of Heroes (GOH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Guild of Heroes (GOH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOH, изучите текущую цену GOH!

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