Токеномика GuessIT (GUESS) Откройте для себя ключевую информацию о GuessIT (GUESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GuessIT (GUESS) GUESSIT is an exciting, community-driven game where players buy credits to guess a numeric code. The goal? Crack the safe and win the ever-growing prize pool! Every attempt grows the pot and raises the stakes. But there’s more: an interactive AI Agent guards the safe, securely generates the code, and helps players strategize without revealing the solution. This isn't just a game—it’s a social phenomenon where players come together to share tips, analyze guesses, and compete for glory. Официальный сайт: https://guessitsol.ai/ Купить GUESS сейчас!

Токеномика и анализ цен GuessIT (GUESS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GuessIT (GUESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,18K $ 12,18K $ 12,18K Общее предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Оборотное предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,18K $ 12,18K $ 12,18K Исторический максимум: $ 0,00880544 $ 0,00880544 $ 0,00880544 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GuessIT (GUESS)

Токеномика GuessIT (GUESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GuessIT (GUESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GUESS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GUESS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GUESS, изучите текущую цену GUESS!

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