Токеномика Guardians Of The Spark (GOTS) Откройте для себя ключевую информацию о Guardians Of The Spark (GOTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Guardians Of The Spark (GOTS) Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Официальный сайт: https://playgots.xyz/ Купить GOTS сейчас!

Токеномика и анализ цен Guardians Of The Spark (GOTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guardians Of The Spark (GOTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,53M $ 18,53M $ 18,53M Общее предложение: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Оборотное предложение: $ 66,00M $ 66,00M $ 66,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,69M $ 33,69M $ 33,69M Исторический максимум: $ 0,52214 $ 0,52214 $ 0,52214 Исторический минимум: $ 0,277899 $ 0,277899 $ 0,277899 Текущая цена: $ 0,280624 $ 0,280624 $ 0,280624 Узнайте больше о цене Guardians Of The Spark (GOTS)

Токеномика Guardians Of The Spark (GOTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Guardians Of The Spark (GOTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOTS, изучите текущую цену GOTS!

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