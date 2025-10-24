Текущая цена Guardian Golden Ball сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GBT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GBT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Guardian Golden Ball сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GBT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GBT прямо сейчас на MEXC.

Цена Guardian Golden Ball (GBT)

Текущая цена 1 GBT в USD:

$0,00010242
+1,10%1D
mexc
График цены Guardian Golden Ball (GBT) в реальном времени
Информация о ценах Guardian Golden Ball (GBT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

$ 0,01423353
-0,01%

+1,14%

-49,44%

-49,44%

Текущая цена Guardian Golden Ball (GBT) составляет --. За последние 24 часа GBT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GBT за все время составляет $ 0,01423353, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GBT изменился на -0,01% за последний час, на +1,14% за 24 часа и на -49,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Guardian Golden Ball (GBT)

$ 20,48K
--
$ 102,42K
200,00M
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Guardian Golden Ball составляет $ 20,48K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GBT составляет 200,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 102,42K.

История цен Guardian Golden Ball (GBT) в USD

За сегодня изменение цены Guardian Golden Ball на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Guardian Golden Ball на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Guardian Golden Ball на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Guardian Golden Ball на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,14%
30 дней$ 0-64,04%
60 дней$ 0-98,28%
90 дней$ 0--

Что такое Guardian Golden Ball (GBT)

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

Прогноз цены Guardian Golden Ball (USD)

Сколько будет стоить Guardian Golden Ball (GBT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Guardian Golden Ball (GBT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Guardian Golden Ball.

Проверьте прогноз цены Guardian Golden Ball!

GBT на местную валюту

Токеномика Guardian Golden Ball (GBT)

Понимание токеномики Guardian Golden Ball (GBT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GBT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Guardian Golden Ball (GBT)

Сколько стоит Guardian Golden Ball (GBT) на сегодня?
Актуальная цена GBT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GBT в USD?
Текущая цена GBT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Guardian Golden Ball?
Рыночная капитализация GBT составляет $ 20,48K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GBT?
Циркулирующее предложение GBT составляет 200,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GBT?
GBT достиг максимальной цены (ATH) в 0,01423353 USD.
Какова была минимальная цена GBT за все время (ATL)?
GBT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GBT?
Объем торгов за последние 24 часа для GBT составляет -- USD.
Вырастет ли GBT в цене в этом году?
GBT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GBT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Guardian Golden Ball (GBT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

