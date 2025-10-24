Что такое Guardian Golden Ball (GBT)

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain. Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Guardian Golden Ball (GBT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Guardian Golden Ball (USD)

Сколько будет стоить Guardian Golden Ball (GBT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Guardian Golden Ball (GBT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Guardian Golden Ball.

Проверьте прогноз цены Guardian Golden Ball!

GBT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Guardian Golden Ball (GBT)

Понимание токеномики Guardian Golden Ball (GBT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GBT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Guardian Golden Ball (GBT) Сколько стоит Guardian Golden Ball (GBT) на сегодня? Актуальная цена GBT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GBT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GBT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Guardian Golden Ball? Рыночная капитализация GBT составляет $ 20,48K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GBT? Циркулирующее предложение GBT составляет 200,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GBT? GBT достиг максимальной цены (ATH) в 0,01423353 USD . Какова была минимальная цена GBT за все время (ATL)? GBT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов GBT? Объем торгов за последние 24 часа для GBT составляет -- USD . Вырастет ли GBT в цене в этом году? GBT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GBT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Guardian Golden Ball (GBT)