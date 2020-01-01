Токеномика Guardian Dog (GDOG) Откройте для себя ключевую информацию о Guardian Dog (GDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Guardian Dog (GDOG) In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts. Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token. We are purely a meme with no intrinsic value. Официальный сайт: https://www.gdogsolana.com/ Купить GDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Guardian Dog (GDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guardian Dog (GDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,50K $ 6,50K $ 6,50K Общее предложение: $ 995,98M $ 995,98M $ 995,98M Оборотное предложение: $ 995,98M $ 995,98M $ 995,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,50K $ 6,50K $ 6,50K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Guardian Dog (GDOG)

Токеномика Guardian Dog (GDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Guardian Dog (GDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GDOG, изучите текущую цену GDOG!

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