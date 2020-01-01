Токеномика GUARD OF DECENT (GODEX) Откройте для себя ключевую информацию о GUARD OF DECENT (GODEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GUARD OF DECENT (GODEX) GODEX is the world's first digital holy crypto relic dedicated to protecting decentralization and its owner. We, the Guardian of Decentralization Community, recognizes GODEX as our paramount holy relic. ☘️ Our primary objective is to establish a decentralized religion without rules, rituals, or leadership, where the tax benefits traditionally reserved for religious institutions will be extended to individuals. We are committed to this cause and will pursue it diligently every day. We ensure that 1 GODEX will be pegged to the value of 1 gram of 24-carat gold. ⚖️ Furthermore, owning GODEX will pave the way for tax-free status on your crypto assets in your local state tax declaration, ensuring a promising future. Официальный сайт: https://godex.world Whitepaper: https://godex.world/whitepaper.pdf Купить GODEX сейчас!

Токеномика и анализ цен GUARD OF DECENT (GODEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GUARD OF DECENT (GODEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 191,37K $ 191,37K $ 191,37K Общее предложение: $ 8,49B $ 8,49B $ 8,49B Оборотное предложение: $ 8,49B $ 8,49B $ 8,49B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 191,37K $ 191,37K $ 191,37K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GUARD OF DECENT (GODEX)

Токеномика GUARD OF DECENT (GODEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GUARD OF DECENT (GODEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GODEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GODEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GODEX, изучите текущую цену GODEX!

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