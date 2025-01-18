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Цена GrowthDefi GBTC (GBTC)

USD

График цены GrowthDefi GBTC (GBTC) в реальном времени

$81.54
$81.54$81.54
-27.60%(1D)

Цена GrowthDefi GBTC (GBTC) сегодня

Текущая цена GrowthDefi GBTC (GBTC) сегодня составляет 81.54 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена GBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка GrowthDefi GBTC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 561.87 USD
- Изменение цены GrowthDefi GBTC в течение дня составляет -27.67%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели GrowthDefi GBTC (GBTC) - USD

За сегодня изменение цены GrowthDefi GBTC на USD составило $ -31.20297130012501.
За последние 30 дней изменение цены GrowthDefi GBTC на USD составило $ -57.2420666340.
За последние 60 дней изменение цены GrowthDefi GBTC на USD составило $ +80.3272229640.
За последние 90 дней изменение цены GrowthDefi GBTC на USD составило $ +46.90617783650858.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -31.20297130012501-27.67%
30 дней$ -57.2420666340-70.20%
60 дней$ +80.3272229640+98.51%
90 дней$ +46.90617783650858+135.43%

Анализ цен GrowthDefi GBTC (GBTC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен GrowthDefi GBTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 80.15
$ 80.15$ 80.15

$ 114.54
$ 114.54$ 114.54

$ 716.58
$ 716.58$ 716.58

+1.45%

-27.67%

-13.54%

Рыночная информация GrowthDefi GBTC (GBTC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 561.87
$ 561.87$ 561.87

0.00
0.00 0.00

Что такое GrowthDefi GBTC (GBTC)

Growth DeFi provides an advanced suite of products to blockchain protocols and investors, helping to increase their capital efficiency.

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Источник GrowthDefi GBTC (GBTC)

Официальный веб-сайт

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GBTC на местную валюту

1 GBTC к AUD
A$131.2794
1 GBTC к GBP
66.8628
1 GBTC к EUR
79.0938
1 GBTC к USD
$81.54
1 GBTC к MYR
RM366.93
1 GBTC к TRY
2,888.9622
1 GBTC к JPY
¥12,746.3328
1 GBTC к RUB
8,357.0346
1 GBTC к INR
7,059.7332
1 GBTC к IDR
Rp1,336,721.0976
1 GBTC к PHP
4,774.167
1 GBTC к EGP
￡E.4,109.616
1 GBTC к BRL
R$497.394
1 GBTC к CAD
C$117.4176
1 GBTC к BDT
9,907.11
1 GBTC к NGN
127,009.1502
1 GBTC к UAH
3,433.6494
1 GBTC к VES
Bs4,403.16
1 GBTC к PKR
Rs22,731.7212
1 GBTC к KZT
43,279.8012
1 GBTC к THB
฿2,804.1606
1 GBTC к TWD
NT$2,681.8506
1 GBTC к CHF
Fr74.2014
1 GBTC к HKD
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