Что такое GROK CEO (GROKCEO)

At Grok CEO, we're redefining the DeFi landscape by infusing it with the spirit of memes and the power of community. Inspired by the cutting-edge Twitter AI, Grok, our platform empowers every participant to become the CEO of their financial journey. We believe in the strength of decentralized leadership, where everyone is their own boss in the Grokiverse. Join us as we revolutionize the way DeFi projects are perceived and participate in a community-driven ecosystem like never before Buy tax 5% Sell tax 5%

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник GROK CEO (GROKCEO) Whitepaper Официальный веб-сайт