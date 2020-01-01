Токеномика Groggo By Matt Furie (GROGGO) Откройте для себя ключевую информацию о Groggo By Matt Furie (GROGGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Groggo By Matt Furie (GROGGO) Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Официальный сайт: https://groggocoin.vip/ Купить GROGGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Groggo By Matt Furie (GROGGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Groggo By Matt Furie (GROGGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 223,96K $ 223,96K $ 223,96K Общее предложение: $ 371,85M $ 371,85M $ 371,85M Оборотное предложение: $ 371,85M $ 371,85M $ 371,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 223,96K $ 223,96K $ 223,96K Исторический максимум: $ 0,04371634 $ 0,04371634 $ 0,04371634 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0006017 $ 0,0006017 $ 0,0006017 Узнайте больше о цене Groggo By Matt Furie (GROGGO)

Токеномика Groggo By Matt Furie (GROGGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Groggo By Matt Furie (GROGGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GROGGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GROGGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GROGGO, изучите текущую цену GROGGO!

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