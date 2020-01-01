Токеномика Green RWA (GREEN) Откройте для себя ключевую информацию о Green RWA (GREEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Green RWA (GREEN) GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers. Официальный сайт: https://green-rwa.app/ Купить GREEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Green RWA (GREEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Green RWA (GREEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 330,23K $ 330,23K $ 330,23K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 330,23K $ 330,23K $ 330,23K Исторический максимум: $ 0,0020812 $ 0,0020812 $ 0,0020812 Исторический минимум: $ 0,0003139 $ 0,0003139 $ 0,0003139 Текущая цена: $ 0,00033023 $ 0,00033023 $ 0,00033023 Узнайте больше о цене Green RWA (GREEN)

Токеномика Green RWA (GREEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Green RWA (GREEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GREEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GREEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GREEN, изучите текущую цену GREEN!

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