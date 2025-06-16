Цена Green RWA (GREEN)
Текущая цена Green RWA (GREEN) сегодня составляет 0,00047573 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 473,69K USD. Цена GREEN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Green RWA:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Green RWA в течение дня составляет +3,47%
- Оборотное предложение составляет 1000,00M USD
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За сегодня изменение цены Green RWA на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Green RWA на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Green RWA на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Green RWA на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+3,47%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Green RWA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3,75%
+3,47%
-27,23%
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GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.
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