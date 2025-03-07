Цена Graphite Network (@G)
Текущая цена Graphite Network (@G) сегодня составляет 0.151527 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена @G к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Graphite Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 405.09 USD
- Изменение цены Graphite Network в течение дня составляет -0.82%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Graphite Network на USD составило $ -0.0012640671195465.
За последние 30 дней изменение цены Graphite Network на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Graphite Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Graphite Network на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0012640671195465
|-0.82%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Graphite Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.01%
-0.82%
-4.17%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Graphite Network is a Layer-1, PoA (Proof-of-Authority) blockchain that combines a reputation-based framework with a unique income generation model for entry-point node operators. With entry-point node income, network participants can earn rewards while enhancing network decentralization and contributing to its secure, scalable and reliable infrastructure. At its heart, Graphite Network’s reputation system promotes trust and accountability across the ecosystem. With integrated KYC verification and scoring mechanisms, it balances privacy and transparency to establish a "one user - one account" model, creating a secure and reliable environment designed for mass adoption. Built with developers in mind, Graphite offers an EVM-compatible, developer-friendly ecosystem for building decentralized applications (dApps) and smart contracts. Its high throughput, low-latency transactions, and robust infrastructure make it ideal for real-world applications in industries like finance, supply chain and identity management.
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