Подробнее о $GGC

Информация о цене $GGC

Официальный сайт $GGC

Токеномика $GGC

Прогноз цен $GGC

Логотип Grand Gangsta City

Цена Grand Gangsta City ($GGC)

Не в листинге

Текущая цена 1 $GGC в USD:

$0,00205266
$0,00205266
+4,50%1D
График цены Grand Gangsta City ($GGC) в реальном времени
Информация о ценах Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00191118
$ 0,00191118
Мин 24Ч
$ 0,00205361
$ 0,00205361
Макс 24Ч

$ 0,00191118
$ 0,00191118

$ 0,00205361
$ 0,00205361

$ 0,01587433
$ 0,01587433

$ 0,00179572
$ 0,00179572

+0,85%

+4,55%

-6,31%

-6,31%

Текущая цена Grand Gangsta City ($GGC) составляет $0,00205266. За последние 24 часа $GGC торговался в диапазоне от $ 0,00191118 до $ 0,00205361, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена $GGC за все время составляет $ 0,01587433, а минимальная – $ 0,00179572.

Что касается краткосрочной динамики, $GGC изменился на +0,85% за последний час, на +4,55% за 24 часа и на -6,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Grand Gangsta City ($GGC)

$ 1,88M
$ 1,88M

--
--

$ 2,05M
$ 2,05M

918,25M
918,25M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Grand Gangsta City составляет $ 1,88M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $GGC составляет 918,25M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,05M.

История цен Grand Gangsta City ($GGC) в USD

За сегодня изменение цены Grand Gangsta City на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Grand Gangsta City на USD составило $ -0,0008145348.
За последние 60 дней изменение цены Grand Gangsta City на USD составило $ -0,0012187488.
За последние 90 дней изменение цены Grand Gangsta City на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,55%
30 дней$ -0,0008145348-39,68%
60 дней$ -0,0012187488-59,37%
90 дней$ 0--

Что такое Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

Источник Grand Gangsta City ($GGC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Grand Gangsta City (USD)

Сколько будет стоить Grand Gangsta City ($GGC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Grand Gangsta City ($GGC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Grand Gangsta City.

Проверьте прогноз цены Grand Gangsta City!

$GGC на местную валюту

Токеномика Grand Gangsta City ($GGC)

Понимание токеномики Grand Gangsta City ($GGC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $GGC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Grand Gangsta City ($GGC)

Сколько стоит Grand Gangsta City ($GGC) на сегодня?
Актуальная цена $GGC в USD – 0,00205266 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена $GGC в USD?
Текущая цена $GGC в USD составляет $ 0,00205266. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Grand Gangsta City?
Рыночная капитализация $GGC составляет $ 1,88M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение $GGC?
Циркулирующее предложение $GGC составляет 918,25M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) $GGC?
$GGC достиг максимальной цены (ATH) в 0,01587433 USD.
Какова была минимальная цена $GGC за все время (ATL)?
$GGC достиг минимальной цены (ATL) в 0,00179572 USD.
Каков объем торгов $GGC?
Объем торгов за последние 24 часа для $GGC составляет -- USD.
Вырастет ли $GGC в цене в этом году?
$GGC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $GGC для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.