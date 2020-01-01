Токеномика GRABWAY (GRAB)

Токеномика GRABWAY (GRAB)

Откройте для себя ключевую информацию о GRABWAY (GRAB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GRABWAY (GRAB)

GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.

Официальный сайт:
https://grabway.site/

Токеномика и анализ цен GRABWAY (GRAB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GRABWAY (GRAB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,23M
$ 2,23M$ 2,23M
Общее предложение:
$ 60,00M
$ 60,00M$ 60,00M
Оборотное предложение:
$ 33,28M
$ 33,28M$ 33,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,02M
$ 4,02M$ 4,02M
Исторический максимум:
$ 0,18613
$ 0,18613$ 0,18613
Исторический минимум:
$ 0,03602286
$ 0,03602286$ 0,03602286
Текущая цена:
$ 0,066638
$ 0,066638$ 0,066638

Токеномика GRABWAY (GRAB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GRABWAY (GRAB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GRAB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GRAB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAB, изучите текущую цену GRAB!

Прогноз цены GRAB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.