Токеномика GRABWAY (GRAB) Откройте для себя ключевую информацию о GRABWAY (GRAB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GRABWAY (GRAB) GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving. Официальный сайт: https://grabway.site/ Купить GRAB сейчас!

Токеномика и анализ цен GRABWAY (GRAB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GRABWAY (GRAB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,23M $ 2,23M $ 2,23M Общее предложение: $ 60,00M $ 60,00M $ 60,00M Оборотное предложение: $ 33,28M $ 33,28M $ 33,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,02M $ 4,02M $ 4,02M Исторический максимум: $ 0,18613 $ 0,18613 $ 0,18613 Исторический минимум: $ 0,03602286 $ 0,03602286 $ 0,03602286 Текущая цена: $ 0,066638 $ 0,066638 $ 0,066638 Узнайте больше о цене GRABWAY (GRAB)

Токеномика GRABWAY (GRAB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GRABWAY (GRAB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRAB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRAB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAB, изучите текущую цену GRAB!

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