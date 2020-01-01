Токеномика Governor DAO (GDAO) Откройте для себя ключевую информацию о Governor DAO (GDAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Governor DAO (GDAO) Governor is a DAO that seeks to offer Governance-as-a-Service to new DAOs in order to ensure active and fair governance on day zero. GDAO is the governance token that grants voting rights and represents ownership of the project treasury Официальный сайт: https://governordao.org/ Купить GDAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Governor DAO (GDAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Governor DAO (GDAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,03K $ 25,03K $ 25,03K Общее предложение: $ 3,00M $ 3,00M $ 3,00M Оборотное предложение: $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,34K $ 25,34K $ 25,34K Исторический максимум: $ 6,02 $ 6,02 $ 6,02 Исторический минимум: $ 0,00639703 $ 0,00639703 $ 0,00639703 Текущая цена: $ 0,0084476 $ 0,0084476 $ 0,0084476 Узнайте больше о цене Governor DAO (GDAO)

Токеномика Governor DAO (GDAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Governor DAO (GDAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GDAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GDAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GDAO, изучите текущую цену GDAO!

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