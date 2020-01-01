Токеномика Governance Algo (GALGO) Откройте для себя ключевую информацию о Governance Algo (GALGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Governance Algo (GALGO) gALGO is a wrapped version of ALGO that allows you to participate in Algorand Governance without losing your liquidity. Each gALGO can be burned for ALGO at the end of each governance period. Официальный сайт: https://folks.finance/ Купить GALGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Governance Algo (GALGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Governance Algo (GALGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,86B $ 1,86B $ 1,86B Исторический максимум: $ 0,607783 $ 0,607783 $ 0,607783 Исторический минимум: $ 0,084853 $ 0,084853 $ 0,084853 Текущая цена: $ 0,18576 $ 0,18576 $ 0,18576 Узнайте больше о цене Governance Algo (GALGO)

Токеномика Governance Algo (GALGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Governance Algo (GALGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GALGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GALGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GALGO, изучите текущую цену GALGO!

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