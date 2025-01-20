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Цена Governance Algo (GALGO)

USD

График цены Governance Algo (GALGO) в реальном времени

$0.403551
$0.403551$0.403551
-5.60%(1D)

Цена Governance Algo (GALGO) сегодня

Текущая цена Governance Algo (GALGO) сегодня составляет 0.403551 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена GALGO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Governance Algo:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 19.49K USD
- Изменение цены Governance Algo в течение дня составляет -5.60%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Governance Algo (GALGO) - USD

За сегодня изменение цены Governance Algo на USD составило $ -0.0239677867511256.
За последние 30 дней изменение цены Governance Algo на USD составило $ +0.0693292143.
За последние 60 дней изменение цены Governance Algo на USD составило $ +0.3544620878.
За последние 90 дней изменение цены Governance Algo на USD составило $ +0.2805830278337274.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0239677867511256-5.60%
30 дней$ +0.0693292143+17.18%
60 дней$ +0.3544620878+87.84%
90 дней$ +0.2805830278337274+228.18%

Анализ цен Governance Algo (GALGO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Governance Algo: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.381896
$ 0.381896$ 0.381896

$ 0.441017
$ 0.441017$ 0.441017

$ 0.607783
$ 0.607783$ 0.607783

+0.89%

-5.60%

+15.17%

Рыночная информация Governance Algo (GALGO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.49K
$ 19.49K$ 19.49K

0.00
0.00 0.00

Что такое Governance Algo (GALGO)

gALGO is a wrapped version of ALGO that allows you to participate in Algorand Governance without losing your liquidity. Each gALGO can be burned for ALGO at the end of each governance period.

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Источник Governance Algo (GALGO)

Официальный веб-сайт

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GALGO на местную валюту

1 GALGO к AUD
A$0.6456816
1 GALGO к GBP
0.32687631
1 GALGO к EUR
0.39144447
1 GALGO к USD
$0.403551
1 GALGO к MYR
RM1.8159795
1 GALGO к TRY
14.35834458
1 GALGO к JPY
¥62.94588498
1 GALGO к RUB
41.3639775
1 GALGO к INR
34.89909048
1 GALGO к IDR
Rp6,615.58910544
1 GALGO к PHP
23.59562697
1 GALGO к EGP
￡E.20.27036673
1 GALGO к BRL
R$2.44955457
1 GALGO к CAD
C$0.58111344
1 GALGO к BDT
49.02741099
1 GALGO к NGN
627.6025152
1 GALGO к UAH
16.9894971
1 GALGO к VES
Bs21.791754
1 GALGO к PKR
Rs112.43737962
1 GALGO к KZT
214.0838055
1 GALGO к THB
฿13.87811889
1 GALGO к TWD
NT$13.22840178
1 GALGO к CHF
Fr0.36723141
1 GALGO к HKD
HK$3.13962678
1 GALGO к MAD
.د.م4.05165204