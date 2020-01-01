Токеномика Gospodin (GOSPODIN) Откройте для себя ключевую информацию о Gospodin (GOSPODIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gospodin (GOSPODIN) Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems. Официальный сайт: https://pump.fun/FyEUKDB7DjfANVJTwSWPkta3yK8bRjSn2nB9y41Qpump Купить GOSPODIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Gospodin (GOSPODIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gospodin (GOSPODIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14.32K $ 14.32K $ 14.32K Общее предложение: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Оборотное предложение: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14.32K $ 14.32K $ 14.32K Исторический максимум: $ 0.00109347 $ 0.00109347 $ 0.00109347 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Gospodin (GOSPODIN)

Токеномика Gospodin (GOSPODIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gospodin (GOSPODIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOSPODIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOSPODIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOSPODIN, изучите текущую цену GOSPODIN!

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