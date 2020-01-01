Токеномика Goons of Balatroon (GOB) Откройте для себя ключевую информацию о Goons of Balatroon (GOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Goons of Balatroon (GOB) Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience. Официальный сайт: https://goonsofbalatroon.com/ Whitepaper: https://docs.goonsofbalatroon.com/overview/introduction Купить GOB сейчас!

Токеномика и анализ цен Goons of Balatroon (GOB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goons of Balatroon (GOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 196,69K $ 196,69K $ 196,69K Общее предложение: $ 578,53M $ 578,53M $ 578,53M Оборотное предложение: $ 538,04M $ 538,04M $ 538,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 211,49K $ 211,49K $ 211,49K Исторический максимум: $ 0,053852 $ 0,053852 $ 0,053852 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00036751 $ 0,00036751 $ 0,00036751 Узнайте больше о цене Goons of Balatroon (GOB)

Токеномика Goons of Balatroon (GOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Goons of Balatroon (GOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOB, изучите текущую цену GOB!

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