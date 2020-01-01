Токеномика Goons of Balatroon (GOB)

Токеномика Goons of Balatroon (GOB)

Откройте для себя ключевую информацию о Goons of Balatroon (GOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Goons of Balatroon (GOB)

Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience.

Официальный сайт:
https://goonsofbalatroon.com/
Whitepaper:
https://docs.goonsofbalatroon.com/overview/introduction

Токеномика и анализ цен Goons of Balatroon (GOB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goons of Balatroon (GOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 196,69K
$ 196,69K$ 196,69K
Общее предложение:
$ 578,53M
$ 578,53M$ 578,53M
Оборотное предложение:
$ 538,04M
$ 538,04M$ 538,04M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 211,49K
$ 211,49K$ 211,49K
Исторический максимум:
$ 0,053852
$ 0,053852$ 0,053852
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00036751
$ 0,00036751$ 0,00036751

Токеномика Goons of Balatroon (GOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Goons of Balatroon (GOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOB, изучите текущую цену GOB!

Прогноз цены GOB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.