Текущая цена Gooey Guys сегодня составляет 0,00000555 USD. Следите за обновлениями цены GOOEY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOOEY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GOOEY

Информация о цене GOOEY

Официальный сайт GOOEY

Токеномика GOOEY

Прогноз цен GOOEY

Логотип Gooey Guys

Цена Gooey Guys (GOOEY)

Не в листинге

Текущая цена 1 GOOEY в USD:

--
----
0,00%1D
USD
График цены Gooey Guys (GOOEY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:48:04 (UTC+8)

Информация о ценах Gooey Guys (GOOEY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00037904
$ 0,00037904$ 0,00037904

$ 0,00000521
$ 0,00000521$ 0,00000521

--

--

-4,85%

-4,85%

Текущая цена Gooey Guys (GOOEY) составляет $0,00000555. За последние 24 часа GOOEY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GOOEY за все время составляет $ 0,00037904, а минимальная – $ 0,00000521.

Что касается краткосрочной динамики, GOOEY изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -4,85% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Gooey Guys (GOOEY)

$ 5,55K
$ 5,55K$ 5,55K

--
----

$ 5,55K
$ 5,55K$ 5,55K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Gooey Guys составляет $ 5,55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GOOEY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,55K.

История цен Gooey Guys (GOOEY) в USD

За сегодня изменение цены Gooey Guys на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Gooey Guys на USD составило $ -0,0000001875.
За последние 60 дней изменение цены Gooey Guys на USD составило $ -0,0000007875.
За последние 90 дней изменение цены Gooey Guys на USD составило $ -0,0002036162284868086.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000001875-3,37%
60 дней$ -0,0000007875-14,19%
90 дней$ -0,0002036162284868086-97,34%

Что такое Gooey Guys (GOOEY)

GOOEY is a social layer and community memecoin built on the Base ecosystem. It serves as a utility token with deep integrations across various applications and protocols within the Web3 ecosystem. The token's utility is rooted in its strong community and thriving ecosystem of integrations, making it a true community coin for Web3.

GOOEY design enables seamless interactions across a wide range of applications, fostering a sense of community and cooperation among its users. The token's integrations allow users to access various services and features, further enhancing its value and usability.

As a community-driven token, GOOEY success relies on the active participation and engagement of its users. The token's strong community and ecosystem of integrations create a robust foundation for its growth and adoption within the Web3 space.

Источник Gooey Guys (GOOEY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Gooey Guys (USD)

Сколько будет стоить Gooey Guys (GOOEY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Gooey Guys (GOOEY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Gooey Guys.

Проверьте прогноз цены Gooey Guys!

GOOEY на местную валюту

Токеномика Gooey Guys (GOOEY)

Понимание токеномики Gooey Guys (GOOEY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOOEY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gooey Guys (GOOEY)

Сколько стоит Gooey Guys (GOOEY) на сегодня?
Актуальная цена GOOEY в USD – 0,00000555 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GOOEY в USD?
Текущая цена GOOEY в USD составляет $ 0,00000555. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Gooey Guys?
Рыночная капитализация GOOEY составляет $ 5,55K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GOOEY?
Циркулирующее предложение GOOEY составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GOOEY?
GOOEY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00037904 USD.
Какова была минимальная цена GOOEY за все время (ATL)?
GOOEY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000521 USD.
Каков объем торгов GOOEY?
Объем торгов за последние 24 часа для GOOEY составляет -- USD.
Вырастет ли GOOEY в цене в этом году?
GOOEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOOEY для более подробного анализа.
